Individuato il camionista che ha investito e ucciso l’ex ciclista Davide Rebellin

È stato individuato dalla polizia il camionista che lo scorso 30 novembre ha investito e ucciso l’ex ciclista Davide Rebellin: si tratta di un tedesco di 62 anni rimasto a piede libero poiché in Germania non esiste il reato di omicidio stradale.

L’uomo, contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, è fuggito deliberatamente dopo l’incidente: secondo alcuni testimoni, infatti, dopo l’impatto sarebbe sceso dall’abitacolo per avvicinarsi alla vittima agonizzante per poi fuggire senza esitazioni.

Gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del camionista dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dell’incidente e individuando la targa del camion.

Fratello del titolare dell’impresa di trasporti tedesca intestataria dell’autoarticolato, il 62enne ha già commesso altre gravi infrazioni in passato, tra cui un’altra fuga dopo un incidente e una guida in stato di ebbrezza con patente ritirata a Chieti, nel 2014.