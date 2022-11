Morto Davide Rebellin: l’ex ciclista è stato travolto e ucciso da un camion mentre si allenava

Morto l’ex ciclista Davide Rebellin: travolto da un tir mentre si allenava

Lutto nel mondo del ciclismo: Davide Rebellin, ex ciclista professionista di 51 anni, è morto dopo essere stato travolto da un tir mentre si allenava con la sua bici.

Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 30 novembre a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, il camion ha colpito l’ex ciclista, uccidendolo sul colpo, mentre usciva dallo svincolo autostradale. L’autista, che non si sarebbe accorto dell’impatto, non si è fermato con i carabinieri che sono al lavoro per rintracciarlo.

La carriera di Davide Rebellin

Ciclista professionista dal 1992 al 2022, è stato uno specialista delle classiche: in carriera, infatti, ha vinto un’edizione dell’Amstel Gold Race, tre della Freccia Vallone e una della Liegi-Bastogne-Liegi.

Uomo di punta della squadra azzurra alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, ha corso in appoggio del compagno di squadra Fabio Casertelli, tragicamente scomparso qualche anno dopo in seguito a una caduta durante una corsa, vincitore poi della medaglia d’oro.

Nel palmares di Rebellin figura anche la vittoria di una tappa del Giro d’Italia, una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e una d’argento ai Mondiali di ciclismo su strada di Stoccarda, entrambe ottenute nel 1991 quando Rebellin non era ancora professionista.