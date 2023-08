Proseguono senza sosta le ricerche un giovane di 21 anni, di origine olandese, Sacha Chang, con problemi psichici, che ha ucciso il padre a coltellate durante una lite, colpito il padrone della casa che li ospitava – poi deceduto durante il trasporto in ospedale – ed è fuggito nei boschi. I carabinieri gli stanno dando la caccia e hanno diffuso il nome e le foto dell’omicida. Il terribile episodio è avvenuto a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo.

Da qualche giorno il 21enne e suo padre erano ospiti nella casa di un amico di famiglia e connazionale presso Montaldo, nella piccola frazione di Roapiana. I militari invitano chiunque lo avvistasse a chiamare immediatamente il 112. Il ragazzo è considerato ancora molto pericoloso e i carabinieri invitano alla massima attenzione tutte le persone che sono a Montaldo. Le ricerche dei militari, nonostante lo spiegamento di forze, non sono facili poiché il territorio boscoso attorno a Montaldo Mondovì è molto esteso e con zone intricate e difficili da esplorare.

Il ricercato è alto 1 metro e 75, indossa una maglietta e pantaloncini. Si sarebbe diretto verso i boschi del borgo della Val Corsaglia, nelle valli monregalesi, e al momento è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’elisoccorso ha trasportato in Ospedale a Torino una seconda persona ferita dal giovane, il proprietario della casa in cui era ospite il ragazzo, ma l’uomo è morto prima dell’arrivo nel nosocomio. Il proprietario, ferito, sarebbe riuscito a lanciare l’allarme, poi le sue condizioni sarebbero velocemente peggiorate.