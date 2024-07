Cuneo, bambina di 7 anni annega in un lago: era in gita col centro estivo

Una bambina di 7 anni è morta annegata in uno dei laghi del bioparco “Acquaviva” di Caraglio, in provincia di Cuneo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio. La piccola si trovava nel parco in gita con il centro estivo della Parrocchia di Demonte.

Di lei si sono perse le tracce intorno alle 16. Dopo oltre due ore di ricerche, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno trovato il suo corpo sul fondo di un lago, a circa due metri di profondità.

I soccorritori hanno tentato manovre di rianimazione, ma non c’è stato niente da fare. Il lago dove la bambina è annegata è il più grande del parco: si tratta di un bacino irriguo non balneabile con le pareti rivestite di materiale impermeabile.

L’allarme è scattato quando il gruppo del centro estivo doveva ripartire e la piccola mancava all’appello. La Procura di Cuneo aprirà un fascicolo per omicidio colposo (atto dovuto).

