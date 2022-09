Cruciani contro Damiano dei Maneskin e Francesca Michielin

Giuseppe Cruciani attacca Damiano dei Maneskin e Francesca Michelin, i quali avevano commentato negativamente l’esito delle elezioni politiche 2022.

Il conduttore de La Zanzara, infatti, nel corso del programma radiofonico si è scagliato inizialmente con il frontman della band romana, che dopo la vittoria di Fdi aveva scritto sui social: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”.

“È un giorno triste per te, non per il Paese – ha affermato Cruciani – Chi ca**o sei? Non sei il portavoce degli italiani”.

Poi l’attacco a Francesca Michelin, che aveva scritto sui social: “Oggi inizia la resistenza”.

“Ma quale resistenza, quale ca**o di cosa? Hanno votato democraticamente gli italiani, non rompere il ca**o e fai il tuo mestiere” ha dichiarato il conduttore radiofonico.