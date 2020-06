Crollo del tetto a Varese, l’urlo del bambino sopravvissuto: “Mamma dove sei?”

Stavano camminando per strada, ad Albizzate in provincia di Varese, quando il cornicione di un edificio industriale è crollato e ha travolto, uccidendoli, una madre e i suoi due bambini. È accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 giugno, sotto gli occhi increduli dei passati che hanno assistito alla tragedia. Hanno perso la vita la 38enne Fouzia Taoufiq, e i suoi due figli: Soulaymane di 5 anni e la piccolissima Yaoucut di 15 mesi. Stavano passeggiando per strada, mentre l’altro bambino di 9 anni che era con il papà si è salvato. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

“Mamma dove sei?” ha urlato il bambino. “Piangeva e voleva la mamma. Ho cercato di calmarlo”, racconta al Messaggero la dipendente del Crai che lo ha soccorso. “Siamo usciti subito dal supermercato. È stata come un’esplosione”. Subito sono corsi fuori dal supermercato, la scena è stata devastante.

È presto per avere certezze sulle cause del crollo. “La struttura non era fatiscente – spiegano i Vigili del Fuoco – all’interno ospitava una pizzeria, un ristorante, una lavanderia e un’attività produttiva”. L’area è stata recintata. Per precauzione è stato evacuato anche un edificio ‘gemello’ per ulteriori verifiche. La donna deceduta, stava camminando con i figli sul marciapiede quando è stata centrata dalla parte superiore del cornicione, chiamata corea, in gergo tecnico.

Il locale crollato è un ex capannone industriale, ristrutturato, che oggi ospita alcune attività commerciali tra cui un ristorante-pizzeria. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco e gli operatori del 118. Come si vede dalle immagini pubblicate sui profili ufficiali dei Vigili, è stato immediato l’intervento dei pompieri tra le macerie dell’edificio crollato, sito ad Albizzate in via Marconi, al civico 26.

