Varese, crolla tetto di palazzina: morti mamma e due bambini piccoli

Ad Albizzate, un paesino di circa 5mila abitanti in provincia di Varese, nel pomeriggio di oggi c’è stato il crollo del tetto di una palazzina: nell’incidente sono morti una mamma, il suo bambino di 5 anni e la figlia di un anno. La piccola, recuperata ancora viva tra le macerie, è stata portata d’urgenza in elicottero all’ospedale, dove però è deceduta a causa delle ferite riportate alla testa. Incolume un terzo figlio della signora: a quanto pare stava camminando dall’altro lato della strada. Nel crollo del cornicione, avvenuto in via Marconi, sono state coinvolte anche altre persone: un’altra donna (di 42 anni), ad esempio, è rimasta lievemente ferita.

Secondo i primi rilievi, sembra che la donna – Fouzia Taoufiq 38 anni, di origini marocchine – e i suoi figli stessero camminando in strada, sotto il cornicione, quando sono rimasti schiacciati dalle macerie. Per la donna e il bimbo di 5 anni, Soulaymane Hannach, non c’è stato nulla da fare. L’altra bambina, Yaoucut (di 15 mesi), ha riportato invece gravi ferite alla testa ed è stata condotta in ospedale, dove poi è morta. Il locale crollato è un ex capannone industriale, ristrutturato, che oggi ospita alcune attività commerciali tra cui un ristorante-pizzeria. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Video: l’intervento dei Vigili del fuoco

