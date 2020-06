Varese, tre morti nel crollo del tetto di una palazzina: l’intervento dei Vigili | VIDEO

È di tre persone il bilancio dei morti a seguito del crollo del tetto di una palazzina ad Albizzate in provincia di Varese. Stavano camminando per strada quando è crollato il cornicione di un edificio industriale che ha travolto una mamma e i suoi due bambini questo pomeriggio, 24 giugno 2020. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

La mamma e il figlio maschio sono morti sul colpo, mentre la figlia di 16 mesi è stata estratta dalle macerie ancora viva. Trasportata in elisoccorso all’ospedale di Gallarate, è morta poco dopo il ricovero. Insieme alla mamma e ai due fratellini morti travolti dal crollo di un cornicione ad Albizzate, in provincia di Varese, c’era anche un terzo figlio di 9 anni, rimasto illeso. Un’altra donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Il locale crollato è un ex capannone industriale, ristrutturato, che oggi ospita alcune attività commerciali tra cui un ristorante-pizzeria. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco e gli operatori del 118. Come si vede dalle immagini pubblicate sui profili ufficiali dei Vigili, è stato immediato l’intervento dei pompieri tra le macerie dell’edificio crollato, sito ad Albizzate in via Marconi, al civico 26.

