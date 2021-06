Covid, le ultime notizie di oggi 7 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna vaccinale in Italia. Finora ha completato il ciclo vaccinale circa il 23% della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 7 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 14.30 – Infettivologo Mastroianni: “A Roma aumento ricoveri cittadini stranieri” – “Nella Capitale c’è un calo dei ricoveri nei reparti di Malattie infettive” ma preoccupano gli specialisti i tanti cittadini stranieri positivi che stiamo registrando. Lo afferma all’Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma. “È molto importante oggi andare ad intercettare i positivi in questa popolazione spesso non censita. Anche l’anno scorso si verificò questa situazione nella comunità bengalese. Lo screening e il tracciamento sono indispensabili per evitare piccoli focolai in queste comunità”, ha aggiunto.

Ore 13.30 – Unione Europea: Turisti americani possono entrare se vaccinati – I cittadini americani possono entrare in Europa se vaccinati. Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. “Gli americani non vaccinati non possono venire in Ue per ragioni non essenziali, ma il 20 maggio il Consiglio ha approvato le nostre raccomandazioni in cui suggerivamo che i viaggiatori vaccinati possano venire per ragioni non essenziali” una volta presa anche la seconda dose di vaccino, ha detto il funzionario. “Tra questi anche gli americani”. “Ci sono negoziati in corso con gli Stati Uniti sul riconoscimento reciproco del certificato di vaccinazione”, ha aggiunto.

Ore 12.30 – Figliuolo: “Possibile terza dose” – Considerati gli attuali scenari della pandemia, “potrebbe essere prevista la necessità di almeno un’ulteriore dose”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo in audizione alla Camera, in cui ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. L’obiettivo è di “conseguire la vaccinazione dell’80 per cento della popolazione entro settembre inserendo anche la platea 12-15 anni inizialmente esclusa, per un totale di 54 milioni di italiani”. Il commissario ha anche invitato le regioni ad intercettare i vulnerabili che sono poco avvezzi all’uso informatico.

Ore 11.00 – Genova, stabile la 18enne che ha avuto trombosi dopo il vaccino AstraZeneca – L’ospedale policlinico San Martino ha comunicato che “le condizioni della 18enne sono stabili nella loro gravità”. La ragazza si è sentita male dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid AstraZeneca. “L’intervento di neuroradiologia interventistica per rimuovere meccanicamente il trombo è terminato. Successivamente però è intervenuta l’equipe neurochirurgica per un intervento volto a detendere la pressione intracranica derivante dall’emorragia”, comunicava il San Martino domenica pomeriggio.

Ore 07.00 – Sia: “Evitare alcolici nei giorni vicini alla vaccinazione” – Gli alcolici vanno evitati nei giorni vicini alla vaccinazione anti Covid-19: è la raccomandazione della Società Italiana di Alcologia (Sia), suggerita da quanto è recentemente accaduto nel centro vaccinale di Messina, dove si è tentato di avvicinare i giovani alla vaccinazione attraverso l’offerta di birra artigianale. “La Società Italiana di Alcologia e l’Osservatorio Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) da diversi mesi raccomandano di non consumare alcolici nei giorni precedenti e successivi la vaccinazione”, rileva la società scientifica in una nota. “La raccomandazione – osserva il presidente nazionale della Sia, Gianni Testino – è di astenersi dal consumo alcolico almeno 15 giorni prima e 15 giorni dopo ogni vaccinazione, o per lo meno di non superare i dosaggi che rientrano nel ‘basso rischio’”, pari a “una unità alcolica al giorno”.

Vaccino, Iss: efficace anche dopo 4 mesi, -95% mortalità – Anche oltre 130 giorni dopo il vaccino, ossia dopo più di 4 mesi, si confermano i dati di efficacia nel prevenire contagi, ricoveri e decessi. Lo rileva il secondo report di analisi congiunta dei dati dell’anagrafe nazionale vaccini e della sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità insieme al ministero della Salute, che si riferisce a circa 14 milioni di persone vaccinate con almeno una dose, quasi un quarto della popolazione italiana. La valutazione del rischio di COVID-19 arriva ad oltre 130 giorni dalla somministrazione della prima dose. Rispetto al precedente report la popolazione in studio si caratterizza per l’aumento di soggetti vaccinati nella classe di età da 40 anni in su. Si riscontra inoltre un aumento delle vaccinazioni con Comirnaty e Vaxzevria e l’inizio delle somministrazioni del vaccino Janssen.