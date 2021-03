Covid, le ultime notizie di oggi (4 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Il governo ha annunciato le misure previste dal nuovo Dpcm, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 6 marzo. Intanto, oltre 4 milioni di italiani hanno ricevuto la prima dose di vaccini anti-Covid, mentre le dosi consegnate sono state poco più di sei milioni (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 4 marzo 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Vaccini, via libera alla dose unica per guariti Covid: le linee guida – Una circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, autorizza la somministrazione di una sola dose a persone con una pregressa infezione, sia per casi sintomatici sia asintomatici. Ma per soggetti immunodepressi si raccomanda comunque una doppia dose.

Ore 06.30 – Germania prolunga lockdown fino a 28/3 ma più contatti – Il lockdown in Germania è stato prolungato fino al 28 marzo, ma in forma un po’ più light. È questo l’esito del vertice Stato-Regioni che si è tenuto dal pomeriggio di oggi a Berlino. Da lunedì prossimo, sarà ammorbidito il divieto dei contatti: con la possibilità di incontro fra due nuclei abitativi, fino a 5 persone, (senza contare i minori di 14 anni). Le aperture sono previste per step.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Amministrative e regionali in Calabria verso il rinvio in autunno – Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma si va verso un rinvio delle elezioni amministrative di primavera. E’ questo, vista la nuova crescita della curva dei contagi, l’orientamento delle forze politiche che sostengono il governo Draghi. Ma la decisione passa da un decreto legge che potrebbe essere approvato già domani dal consiglio dei ministri, o al massimo nella seduta successiva. La deadline per una delibera governativa è l’11 marzo, quando scadono i termini per la presentazione delle liste per le Regionali in Calabria, attualmente previste per l’11 aprile. L’ipotesi più concreta è quella di uno slittamento in autunno.

Bertolaso: “Tutta Italia a lunghi passi verso zona rossa” – “A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni”. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

Sardegna, prossima settimana ok palestre e test arrivi – In Sardegna palestre e piscine potrebbero riaprire, già dalla prossima settimana, quando negli scali dell’isola scatteranno anche controlli sui passeggeri in arrivo. Le novità nella prima zona bianca d’Italia e fra le prime in Europa sono state annunciate nel primo pomeriggio dal presidente della Regione, Christian Solinas. “Se questa settimana ci confermerà l’andamento dei numeri, dalla prossima riapriremo luoghi e istituti della cultura e anche le palestre, con le dovute prescrizioni e protocolli, e progressivamente le altre attività”, ha detto Solinas, intervenuto nella trasmissione di Radiouno ‘Un Giorno da pecora’, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Bonaccini, a Figliuolo: “Chiediamo svolta sui vaccini” – “Abbiamo lavorato molto correttamente con Arcuri e lo ringrazio. Credo che venerdì incontreremo il neo-commissario, il generale Figliuolo. L’auspicio di tutti è che nel Paese e di conseguenza anche in Emilia-Romagna arrivino molti più vaccini di quelli di prima e una svolta nelle forniture”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, rispondendo ad una domanda sul cambio della struttura commissariale. “Noi organizziamo la fornitura. Ma acquisti e approvvigionamento dipendono dal governo centrale”. Bonaccini ha definito “frustrante” aver l’organizzazione per vaccinare ma non poterlo fare per le poche dosi.

Vaccino: ore 12.00 aggiornamento Italia, 4.587.565 dosi – Sono 4.587.565 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, il 70,1% del totale di quelle consegnate: 6.542.260. Nello specifico, 4.537.260 sono quelle Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 1.512.000 AstraZeneca. La somministrazione ha riguardato 2.830.289 donne e 1.757.276 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.454.503. E’ quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 10.17 di oggi. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.378.238 operatori sanitari, 769.058 unità di personale non sanitario, 409.982 ospiti di strutture residenziali, 734.448 over80, 78.461 unità delle forze armate e 217.378 unità di personale scolastico.

Israele, malati gravi al minimo da dicembre – Il numero dei malati gravi di Covid in Israele ha segnato ieri la cifra più bassa da dicembre con 717 casi complessivi, di cui 224 in rianimazione. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo cui a gennaio, al culmine della terza ondata di contagio, era stata superata la cifra di 1.200 malati gravi.

Ecco l’italiano che ci curerà dal virus: parla Rino Rappuoli – Il Monoclonal Antibody Discovery (Mad) di Toscana Life Science, una fondazione no profit privata di Siena, lavora da marzo 2020 allo sviluppo di anticorpi monoclonali per la cura del Covid: è l’unico in Italia, coordinato dal professore microbiologo e luminare dei vaccini Rino Rappuoli. La video-intervista di Giulio Gambino, direttore di TPI.

Gelmini: “Vaccinazioni anche in fabbriche e aziende” – “Bisogna creare le condizioni per allargare la base dei vaccinatori, vaccinando anche nelle fabbriche o nelle aziende”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nella replica dell’audizione davanti alla commissione parlamentare per le questioni regionali.

Mascherine e camici non certificati, 3 arresti a Roma – I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal gip del tribunale capitolino, su richiesta della procura di Roma, a carico di Andelko Aleksic, Vittorio Farina, già attivo nel settore della carta stampata, e Domenico Romeo, indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nonché, Aleksic e Farina, anche per traffico di influenze illecite. Lo riporta l’Agi. In corso anche il sequestro preventivo per un importo di quasi 22 milioni di euro, a carico dei tre e della società milanese European Network Tlc S.r.l., nei cui confronti è stata emessa la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Mississippi e Texas revocano obbligo mascherina – Dopo il Texas, anche il Mississippi revoca l’obbligo di mascherine anti Covid e consente alle attività di operare a piena capacità a partire da domani. Lo ha annunciato il governatore repubblicano Jonathon Tate Reeves, sfidando il monito lanciato ieri dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) a non abbassare la guardia. Dura la reazione del presidente Joe Biden: “Non è il momento di abbassare la guardia”.

Scuole chiuse in zona rossa e dove i contagi crescono – Il governo ha deciso di sposare la linea del Comitato tecnico scientifico: scuole di ogni ordine e grado chiuse automaticamente in zona rossa ( asili compresi) mentre, in caso di raggiungimento della soglia limite di rischio di 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti in territori in giallo o in arancione, toccherà ai governatori o ai presidenti delle province autonome assumersi la responsabilità di rimandare i bambini e i ragazzi a casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

