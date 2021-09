COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre la variante Delta fa aumentare i casi in tutto il mondo, in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale) e la discussione sull’obbligatorietà del green pass. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 3 settembre 2021:

 

Ore 07.00 – Ema-Ecdc: “La terza dose del vaccino non è urgente” – “Sulla base delle prove attuali, non è urgente la somministrazione di dosi di richiamo dei vaccini Covid-19 alle persone già completamente vaccinate nella popolazione generale”. Lo scrivono l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in una nota congiunta a seguito di un rapporto tecnico pubblicato ieri dall’Ecdc nel quale si rileva invece la necessità di una dose di richiamo per “le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito”.

Draghi: “Aggressioni No Vax vigliacche, ribadisco il mio invito a vaccinarsi” – “Voglio ribadire il mio invito a vaccinarsi. È un atto verso se stessi, di solidarietà verso gli altri, di protezione verso la famiglia”, ha detto Draghi . “La campagna vaccinale è stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani”, lo ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio dei ministri, in cui ha ricordato che i vaccinati sono attualmente al 70 percento. Draghi è anche intervenuto sulle tensioni della maggioranza sul green pass, dicendosi favorevole alla sua estensione. “Il chiarimento aspetta ai partiti, è chiaro che è auspicabile una maggiore disciplina”, ha detto, chiarendo che “il governo va avanti”. (Qui la notizia completa)

Il bollettino – In Italia giovedì 2 settembre 2021, sono stati registrati 6.761 nuovi casi di Covid-19 e 62 decessi di persone contagiate dal virus. Mercoledì erano stati segnalati 6.503 nuovi contagi e 69 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 293.067 tamponi effettuati (ieri erano stati 303.717): il tasso di positività è al 2,3 per cento, in salita rispetto al 2,1 per cento di mercoledì. In calo i ricoveri ordinari, mentre tornano ad aumentare le terapie intensive. (Qui il bilancio completo)

