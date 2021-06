Covid, le ultime notizie di oggi 3 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna vaccinale in Italia. Finora ha completato il ciclo vaccinale circa il 22,74% della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 3 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 7,20 – Da oggi prenotazioni vaccini da 12 anni in su – Nessun limite di età o precedenza per comorbidità: tutti i cittadini possono prenotare la propria dose del siero.

Ore 7,00 – Costa: “Tra poco stop mascherine all’aperto” – “Sono convinto che il mese di agosto potrebbe essere quello perfetto per eliminare la mascherina all’aperto”. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute, nel corso della trasmissione ‘Restart 264′ su Cusano Italia Tv. “Ne sono convinto – ha aggiunto – perchè dobbiamo dare prospettive ai cittadini, puo’ servire da stimolo verso la ripresa e verso la fiducia per il piano vaccinale”.

Ore 6,00 – Eventi e fiere di nuovo aperti – In zona gialla e bianca via libera agli eventi nel rispetto delle linee-guida per la ripresa delle attività economiche e sociali emanate dalla Conferenza delle Regioni. Restano obbligatori i dispositivi di protezione e consigliati i percorsi differenziati in entrata e uscita per evitare contatti tra i visitatori. Raccomandati i pagamenti elettronici

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Covid, dal 21 giugno l’Italia è in zona bianca (tranne la Val d’Aosta) – L’Italia si tingerà di bianco, con la sola eccezione della Val d’Aosta, a partire dal 21 giugno. Sempre, ovviamente, che il calo del contagio (che prosegue costante con un -27% dei casi nell’ultima settimana) non inverta la sua rotta. Con i dati di oggi, infatti, tutte le regioni italiane eccetto la Val d’Aosta sono scese a un’incidenza sotto la soglia di rischio dei 50 casi settimanali per centomila abitanti. (Qui l’articolo completo)

Covid, oggi 2.897 nuovi casi e 62 morti: il bollettino del 2 giugno – Il bollettino Covid di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, registra 2.897 nuovi casi di Covid-19 (contro i 2.483 di ieri) e 62 decessi legati alla pandemia. In crescita oggi la curva epidemica in Italia. Come di consueto, i dati sono diffusi da Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità sulla base dei dati forniti dalle Regioni. Ieri i casi segnalati erano stati 2.483, 93 i morti. Con un numero di tamponi pari a 226.272, appena 5mila in più di ieri, il che fa risalire, di poco comunque, il tasso di positività: 1,3% contro l’1,1% di ieri. (Qui il bollettino completo)

Bologna, caos all’open day del vaccino Johnson&Johnson. Oltre 5mila persone in fila davanti all’hub. Il sindaco: “Mi scuso io per i disagi” (Qui i video) – Si sono accampate già ieri notte (in barba al coprifuoco), le persone desiderose di ricevere una dose di vaccino Johnson&Johnson al primo open day dell’Emilia-Romagna, all’hub della Fiera di Bologna. Questa mattina di mercoledì 2 giugno alle otto, le persone in fila erano oltre 5mila, in una lunga coda che ha attraversato tutta piazza della Costituzione, passando per via Aldo Moro, via Stalingrado e via Calzoni, per circa un chilometro di fila. L’Ausl era partita con 1.200 dosi, alla fine sono state somministrate 3mila.

Von der Leyen: “Superate le 250 milioni di vaccinazioni in Ue” – “Oggi abbiamo superato 250 milioni di vaccinazioni nell’Ue. E più di 80 milioni di europei sono ora completamente vaccinati. Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo: fornire dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta dell’Ue a luglio”. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Il Covid ha ridotto in povertà 100 milioni di lavoratori” – La pandemia ha ridotto in povertà oltre 100 milioni di lavoratori. La stima è contenuta in un rapporto curato dall’Organizzazione mondiale del lavoro, secondo cui la crisi provocata dal Covid-19 è ancora ben lungi dall’essere superata e l’occupazione non tornerà ai livelli pre-Covid almeno fino al 2023.

Speranza: “Da domani chiunque può prenotare il vaccino” – “Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti-Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

Vaccinati 12,9 milioni di italiani – Finora in Italia sono state somministrate 35.435.853 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 39.958.409 dosi consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 12.294.543, vale a dire il 22,6% della popolazione over 12.

