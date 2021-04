Covid, le ultime notizie di oggi 27 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da oggi, martedì 27 aprile, in Italia tornano le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riaprono anche cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole di ordine e grado. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 26 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Letta: “Riaperture in sicurezza senza cedere a pressioni” – Mario Draghi ha avuto pressioni dal mondo economico sulle riaperture? “No, io penso che abbia preso una decisione che è abbastanza equilibrata, da diversi giorni siamo tutti impegnati a resistere alle pressioni politiche di chi vuole aprire tutto, che sono un po’ irresponsabili”. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, alla Tv francese BFM. “Tra questi c’è il partito di opposizione Fratelli d’Italia, ma c’è anche il partito che è nella maggioranza, il partito di Matteo Salvini, che continua a spingere per eliminare il coprifuoco. Naturalmente noi resistiamo, siamo molto netti e chiari nel dire che la scelta che è stata fatta è una scelta rispettosa della responsabilità necessaria e che naturalmente ci deve essere una gradualità”, aggiunge Letta, “che significa che ora si comincia a poi man mano che ci saranno i dati decideremo. Le riaperture devono essere irreversibili e in sicurezza. Abbiamo avuto l’esempio della Sardegna che ha voluto riaprire tutto nel mese di marzo, sulla pressione di Salvini e della destra, e questa regione è l’unica completamente chiusa perché dopo tre settimane i contagi sono ripresi. Ci vuole gradualità e responsabilità”, sottolinea ancora Letta.

LE NOTIZIE DI IERI

Mario Draghi ha presentato il Recovery Plan alla Camera – Il presidente del Consiglio ha presentato a Montecitorio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dovrebbe essere inviato a Bruxelles il 30 aprile. Oggi la replica al Senato alle 15. Nel testo investimenti per 191,5 miliardi di euro destinati alla ripresa post-pandemia

AstraZeneca, Commissione Ue ha avviato azione legale – “La Commissione europea ha avviato venerdì scorso, a nome suo e a nome dei 27 Stati membri, un’azione legale contro AstraZeneca per non aver rispettato il contratto per la fornitura dei vaccini”. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione.

Rave party a Bologna, multati oltre 300 giovani – Oltre 300 giovani sono stati identificati e multati per aver partecipato al rave party organizzato ieri a Bologna al parco di Villa Angeletti. Digos e reparto mobile della Polizia, informa la Questura, hanno anche sequestrato gli impianti di diffusione sonora: mixer, amplificatore, gruppo elettrogeno e quattro casse, a bordo di un furgone noleggiato ad Arezzo. Sono state rimosse anche 18 auto utilizzate dai partecipanti per raggiungere il parco. Al raduno, pubblicizzato sui social, hanno partecipato fino a sera quasi 800 persone. Sanzioni saranno inflitte anche a circa 250 giovani identificati dalla Polfer, arrivati in treno.

