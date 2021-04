Discorso di Draghi alla Camera sul Recovery: la diretta LIVE

DISCORSO DRAGHI CAMERA DIRETTA LIVE – Oggi pomeriggio, 26 aprile 2021, alle ore 16 il Presidente del Consiglio Mario Draghi interverrà alla Camera dei Deputati (domani al Senato) per alzare il velo sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha già trasmesso alle Camere e che entro il 30 aprile invierà alla Commissione europea e sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce al Recovery fund. Noi di TPI seguiremo l’intervento in diretta live. Qui di seguito tutti gli aggiornamenti.

Streaming e tv

Sarà possibile seguire il discorso di Draghi in diretta tv e in live streaming. Per non perdersi neanche una parola del premier basterà sintonizzarsi sui canali all news come Rai News 24 (canale 48 del digitale terrestre), TgCom 24 (canale 51) o SkyTg24 (canale 50). Le sue parole saranno trasmesse anche sui canali “classici” come Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Come di consueto anche La7, all’interno dei suoi programmi quotidiani, seguirà il discorso di Draghi e l’esito del voto di fiducia al nuovo Governo. Non solo tv. Sarà possibile seguire discorso di Draghi anche in live streaming. Dove? Sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi o su quello del Senato. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, al sito di SkyTg24 o di La7 per seguire le dirette.

