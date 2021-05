Covid, le ultime notizie di oggi 26 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 10,5 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 26 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 7,00 – Spunta l’ipotesi della zona bianca rafforzata – Dal 1 giugno Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna dovrebbero passare in zona bianca per poi essere seguite, la settimana successiva, da Abruzzo, Veneto e Liguria. In zona bianca valgono solamente le norme di comportamento, ovvero obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale. Tuttavia, per evitare “l’effetto Sardegna”, le Regioni stanno pensando a una zona bianca rafforzata, qualora si registri un aumento dell’incidenza dei contagi che superi i 50 ogni 100mila abitanti, con il coprifuoco fissato alle ore 24, l’obbligo di consumare solo seduti ai tavolini di bar e ristoranti all’aperto senza sostare in piedi davanti ai locali, oltre alla possibilità di rientrare in questa fascia senza dover aspettare necessariamente tre settimane, qualora i dati lo consentano.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Draghi: “Green pass Ue sarà pronto a metà giugno” – Il green pass sanitario europeo “sarà pronto a metà giugno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.

Vaccino, Moderna: “Nostro molto efficace in fascia 12-17 anni” – Il gruppo farmaceutico Moderna sottolinea che il suo vaccino anti Covid è “molto efficace” nella fascia di età 12-17 anni. Moderna precisa che è giunto a questa conclusione in seguito a una sperimentazione che ha coinvolto 3.700 ragazzi fra i 12 e i 17 anni.

Zaia: “In Veneto vaccini ad agosto a chi è in vacanza” – Il Veneto è intenzionato ad utilizzare le settimane centrali di agosto per vaccinare chi fa vacanza e in generale gli operatori turistici in Veneto. Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia. “Stiamo tentando di programmare – annuncia – per dare la possibilità nelle due settimane centrali di agosto di vaccinare i turisti in Veneto”. L’idea è quella, tra l’altro, di vaccinare con il J&J gli operatori turistici sotto i 60 anni, grazie a 60mila dosi. Per farlo bisognerà ‘forzare’ la lista accreditandosi come operatori turistici

Malta è il primo Paese europeo a raggiungere l’immunità di gregge – Il 70% della popolazione adulta del Paese ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute nonché vicepremier maltese, Chris Fearne

Germania: indice Ifo sale a 99,2 a maggio, oltre attese – Migliora oltre le attese la fiducia delle imprese tedesche a maggio, sostenuta dal calo dei contagi da Covid e dalle riaperture in Europa. L’indice Ifo è salito a 99,2 da 96,6 ad aprile, contro un atteso 98,2. Si tratta del dato migliore da 2 anni. Nel dettaglio, l’indice sulle attese è aumentato a 102,9 da 99,2, mentre la valutazione sulla situazione attuale è cresciuta a 95,7 da 94,2. “L’economia tedesca sta guadagnando velocità”, ha commentato il presidente dell’Ifo, Clemens Fuest.

Cei: “Italia provata da pandemia, Recovery è un’opportunità” – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) “può essere una occasione importante di crescita collettiva”, “questo Piano può inoltre diventare un’opportunità per rilanciare l’economia del Paese, dando respiro e ristoro ad una società provata dalla persistente emergenza sanitaria, che sta producendo effetti molto pesanti sulla situazione socio-economica”. Lo ha sottolineato il Presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, introducendo questa mattina i lavori dell’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana.

Maturità: l’80 per cento degli studenti favorevole ai vaccini per gli esami – I ragazzi accolgono con entusiasmo la proposta di somministrare il vaccino anti-Covid a chi tra poche settimane dovrà affrontare gli esami di maturità. Secondo un sondaggio effettuato dal portale Skuola.net su un campione di 1.600 maturandi, oltre 6 studenti su 10 correrebbero a vaccinarsi e un ulteriore 17 per cento sarebbe fortemente tentato. A conti fatti, dunque, l’80 oer cento dei diplomandi si mostra favorevole alla vaccinazione anticipata.

Locatelli: “Da metà luglio via le mascherine” – “Credo che potremo parlarne nella seconda metà di luglio, eliminando l’obbligo solo all’aperto, o anche al chiuso tra persone vaccinate e non soggette a ‘fragilità'”. Lo dichiara in un’intervista a La Stampa Franco Locatelli a proposito dell’obbligo sull’utilizzo delle mascherine. L’esperto, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, ha aggiunto che “è largamente possibile che avremo bisogno” di un terzo richiamo del vaccino anti-Covid.

In Brasile 37mila contagi nell’ultimo giorno – Il Brasile ha registrato 790 morti di Covid-19 e 37.498 contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Il bilancio totale sale a 449.858 vittime a fronte di 16.120.756 casi accertati.

