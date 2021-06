Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia si appresta a un nuovo allentamento delle misure anti-Covid: da lunedì 28 giugno nelle zone in fascia bianca cadrà l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Prosegue poi la campagna di vaccinazione: al momento sono circa 16,7 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 25 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 10,00 – Vertice Cts-ministero Salute su variante Delta – Arriva una stretta sui controlli tracciamento della variante Delta, più temibile poiché ad alta trasmissibilità. La stretta sui controlli è stata decisa dopo un vertice tra il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, il ministro della Salute Roberto Speranza ed i sottosegretari Andrea Costa e Pierpaolo Sileri. In particolare, sulla variante Delta si sta programmando un aumento del tracciamento specifico: tra le ipotesi, un maggior numero di tamponi, attenzione ai focolai, ma anche ai singoli casi.

Ore 9,30 – Bozza Iss, focolai delta in Italia: “Vaccino e tracciare” – “Vengono segnalati anche in Italia focolai di varianti del virus SARS-CoV-2, in particolare della variante delta, che presentano una maggiore trasmissibilità e/o la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. La circolazione di queste varianti ha portato ad un inatteso aumento dei casi in altri paesi europei con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi”. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. “Il raggiungimento di una elevata copertura vaccinale – si sottolinea nel documento – ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresenta uno strumento indispensabile ai fini della prevenzione di ulteriori recrudescenze di episodi pandemici”.

Ore 9,15 – Israele reimpone da subito uso mascherine al chiuso – Israele anticipa i tempi e dalle 12 di oggi (ora locale) reintroduce l’obbligo di mascherina al chiuso che era stato abolito lo scorso 15 giugno. Causa del provvedimento stabilito dal ministero della sanità – in anticipo di 2 giorni rispetto a quello che sarebbe dovuto scattare domenica prossima – è la risalita dei casi, oltre 200 nelle ultime 24 ore, dovuti in larga parte alla variante Delta. Il ministero ha anche raccomandato che gli israeliani usino la mascherina anche all’aperto nel corso di eventi pubblici come ad esempio il Gay Pride in programma in questo fine settimana nel Paese.

Ore 9,00 – Rt Italia stabile a 0,69, incidenza in calo – È stabile l’indice Rt in Italia, fermo a 0,69 come la scorsa settimana. È quanto emerge dalla riunione di questa mattina della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale. Ancora in calo l’incidenza, passata dai 17 casi per centomila della scorsa settimana agli 11 per centomila di questa.

Ore 07,00 – Mappa Ecdc: Italia verde, solo tre regioni arancioni – Nella nuova mappa epidemiologica dell’Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’Italia risulta tutta in verde tranne che per tre regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia. Ed è verde buona parte dell’Europa, escluse alcune regioni del Sud della Spagna.

COVID, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Scienziato Usa trova le prime sequenze del virus: “Cancellate su richiesta dei ricercatori cinesi”. La ricerca delle origini del virus Sars-Cov-2 si arricchisce di una nuova scoperta: un ricercatore americano del Fred Hutchinson Cancer Research Center, di nome Jesse Bloom, afferma infatti di aver identificato dati che contengono sequenze del virus che risalgono all’inizio dell’epidemia di Covid-19 a Wuhan e che sarebbero state rimosse deliberatamente dall’archivio delle sequenze dei National Institute of Health (Nih) americani. Qui la notizia completa.

“Variante Delta sarà predominante ad agosto”. I focolai in Italia dalla Campania all’Emilia. Entro agosto la variante Delta sarà ormai quella dominante, ed entro la fine dell’estate rappresenterà il 90 per cento dei contagi. A prevederlo è l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che avverte: “La variante Delta è più trasmissibile di altre varianti circolanti e stimiamo che entro la fine di agosto rappresenterà il 90 per cento di tutti i virus SARS-CoV-2 in circolazione nell’Unione europea”, dunque “attenzione ad allentare troppo le misure se no si rischia un autunno come quello del 2020″. Qui la notizia completa.

