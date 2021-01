Covid, le ultime notizie di oggi (21 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia sorpassa la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di Covid 19, mentre nel mondo il numero di decessi ha superato i due milioni. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Allarme dell’Oms: variante inglese in 60 Paesi – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) lancia l’allarme sulla variante inglese del Covid, evidenziando nel suo bollettino settimanale come la variante stessa sia stata rilevata in almeno 60 Paesi. Tra questi ci sono Brasile, Stati Uniti, Russia, Spagna, India e molti altri.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino di ieri – Ieri 13.571 nuovi casi e 524 i morti, a fronte di 279.762 tamponi totali effettuati. Tasso di positività al 4,85%, in aumento rispetto al 4,1% del giorno precedente. (Qui tutti i dati)

In Brasile al via la campagna vaccinale – È iniziata ieri la campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus in Brasile. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, all’indomani del via libera reso dalle autorità farmaceutiche all’uso in emergenza dei prodotti di AstraZeneca e SinoVac.

Ristori, Gualtieri: “Valutiamo blocco licenziamenti selettivo” – Se necessario” il governo valuterà” anche una selettività nella proroga ulteriore del blocco dei licenziamenti in alcuni settori e tornare alla normalità in settori meno impattati”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione nelle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di extra deficit da 32 miliardi necessaria per finanziare il prossimo decreto Ristori.

Rutte: “Nessuno lo vuole ma ci sarà il coprifuoco” – Il premier olandese Mark Rutte ha annunciato che sarà imposto il coprifuoco da venerdì per far fronte alla pandemia di Covid-19. “Nessuno lo vuole, è una misura severa. Nessuno sta esultando”, ha detto Rutte nel corso di una conferenza stampa, secondo il quotidiano De Telegraaf. “Il divieto arriverà solo se la Camera dei rappresentanti sarà d’accordo”, ha aggiunto.

Covid ultime notizie – Governo attiva Avvocatura dello Stato contro Pfizer – Il governo italiano ha attivato l’Avvocatura Generale dello Stato per valutare quali azioni legali intraprendere contro il rallentamento delle forniture di vaccino Pfizer. Lo apprende l’AGI da fonti del commissariato per l’emergenza. Secondo le stesse fonti, il foro competente è Bruxelles perché in Belgio ha sede l’azienda farmaceutica Pfizer. L’azione legale – si spiega – partirà nei prossimi giorni ma l’Avvocatura è stata coinvolta ieri sera, dopo la riunione Stato – Regioni cui hanno preso parte Arcuri, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e i governatori delle Regioni. Al termine della riunione Arcuri ha annunciato in una nota azioni legali contro Pfizer. “Ho ricevuto una unanime solidarietà da parte di tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome del nostro paese nel corso della riunione appena conclusa alla presenza dei ministri Speranza e Boccia”

Lombardia, il Consiglio regionale boccia mozione per patentino ai vaccinati – Il Consiglio regionale ha bocciato la mozione della consigliera dei Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, per la creazione di una certificazione di avvenuta vaccinazione anti-Covid.

Covid, ultime notizie – L’Oms: variante inglese diffusa in 60 Paesi – L’Organizzazione mondiale della sanità ha riportato ieri che la mutazione continua a diffondersi. Nella capitale cinese la chiusura è stata imposta dopo la scoperta di 6 nuovi casi nel distretto di Daxing. Introdotta anche una quarantena di 28 giorni per chi arriva dall’estero. In Brasile 1.183 morti e 63 mila contagi in 24 ore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

