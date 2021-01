Covid, le ultime notizie di oggi (20 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia supera la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di Covid 19. E anche nel mondo la diffusione dei contagi da Coronavirus non accenna a placarsi. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

Ore 07.00 – Vaccino, Arcuri: “Pronti ad azioni legali contro Pfizer” – L’Italia è pronta a intraprendere “nei prossimi giorni” un’azione legale contro Pfizer per il rallentamento nella consegna dei vaccini. Lo annuncia in una nota il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri.

Vaccino, ore 19 aggiornamento: in Italia 1.197.913 persone vaccinate – Sono 1.197.913 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 751.713 donne e 446.200 uomini. Il dato e’ aggiornato alle 15.44 di oggi nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Le persone che hanno gia’ ricevuto anche la seconda dose sono 4.285. Il vaccino e’ stato somministrato a 725.310 operatori sanitari, 395.557 unita’ di personale non sanitario, 71.147 ospiti di strutture residenziali e 5.899 over 80. Somministrato sinora a livello nazionale il 74.6% delle dosi consegnate (1.558.635).

Vaccino, D’Amato: consegna dosi per Lazio slittata a domani – “La consegna prevista questa mattina della fornitura dei vaccini Pfizer presso i 20 hub regionali è slittata a domani”. Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Record di 1.600 morti in Gb, totale oltre 90.000 – Nuovo record assoluto di 1.610 morti per Covid (contro i circa 600 conteggiati ieri) nel Regno Unito, alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando. Lo certificano i dati governativi diffusi oggi, che includono peraltro un recupero statistico di alcuni dati raccolti in ritardo nel weekend. I nuovi contagi giornalieri sono scesi invece a 33.355, contro i 37.535 di ieri. Il totale dei decessi ufficiali – conteggiati includendo chi è morto dall’inizio della pandemia entro 28 giorni dal primo test positivo da coronavirus – supera ora nel Paese quota 91.000.

Vaccino, Ue: a marzo arriverà numero impressionante di dosi – “Gli obiettivi quantitativi, che riteniamo siano più che rispettabili, ci aiuteranno ad accelerare tutta la procedura a livello di stati membri. Sapete bene che per ora abbiamo solo due vaccini approvati e commercializzati. Ci auguriamo che il terzo possa essere messo a disposizione rapidamente poi via via tutte le altre. A marzo l’Europa dovrebbe avere a disposizione un numero impressionante di dosi da poter utilizzare in tutta l’Unione”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas. “Penso che se tutto andrà bene avremo la capacità necessaria per gli obiettivi”, ha aggiunto.

Codacons, istanza di accesso su contratto con Pfizer – “Presentiamo oggi una formale istanza d’accesso al commissario Domenico Arcuri e al Premier Conte, affinché pubblichino tutti gli atti relativi al contratto di acquisto del vaccino anti-Covid siglato con Pfizer-Biontech. Una istanza quella del Codacons basata sulla legge 241/90 che impone alla P.A. massima trasparenza nei confronti della collettività”. E’ quanto spiega in una nota il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. “Il contratto per la fornitura di vaccini anti-Covid all’Italia siglato con Pfizer-Biontech deve essere reso pubblico – sottolinea il Codacons – perché i cittadini hanno diritto alla massima trasparenza su un tema che sta creando preoccupazione, disagi e ritardi sul fronte sanitario”.

Vaccino, 1.187.920 somministrazioni in Italia, 73,9% dosi – Sono 1.187.920 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 744.537 donne e 443.383 uomini. Il dato è aggiornato alle 11:37 di oggi ed è contenuto nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 3.189.

Sala: “Vaccini in base al Pil? Mi cadono le braccia”- Lo ha scritto sulla sua pagina Instagram il sindaco di Milano: “Ma ora mangio pane e olio, bevo caffè e poi tornerò a lavorare e a cercare di essere un politico e un uomo giusto”.

Unità crisi Lazio, problemi da consegne vaccini a singhiozzo – “Abbiamo avuto comunicazione che le consegne previste per oggi del vaccino Pfizer pari a 32.760 dosi sono slittate alla giornata di domani. Verificheremo attentamente se verranno consegnate, ma questa modalità a singhiozzo crea numerosi problemi organizzativi a tutto il sistema”. A comunicarlo è l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Festa compleanno con 40 invitati interrotta nel Torinese – Una festa di compleanno con 40 partecipanti in spregio alle attuali norme anti Covid. È accaduto a Orbassano, nell’hinterland torinese, dove i militari della Compagnia di Moncalieri hanno interrotto l’evento. La festa era in corso all’interno di una tensostruttura di 300 mq realizzata su un terreno di un pregiudicato del luogo, con tanto di cucina per preparare i pasti, bar, area ristoro e impianto musicale. Erano presenti i componenti di varie famiglie della zona, abitanti in un limitrofo insediamento abusivo, per un totale di 13 minori e 26 adulti, quest’ultimi tutti sanzionati amministrativamente.

Boeri: “Moratti vergognosa usa argomenti eugenetica” – “Moratti vergognosa. Ha usato un argomento di eugenetica. Secondo il suo ragionamento i senzatetto, i poveri, i pensionati e gli invalidi non dovrebbero ricevere il vaccino, e quelli con stipendi più alti prima di tutti. Come lombardo mi vergogno di essere rappresentato da lei”. Lo scrive l’ex Presidente dell’Inps, Tito Boeri.

Vaccino, Kyriakides: “Ok di Pfizer a pubblicazione contratto” – L’azienda farmaceutica “BioNTech/Pfizer ha accettato di rendere noto il proprio contratto” con l’Ue “e stiamo ora lavorando per fare passi avanti” sulla trasparenza “con le altre case farmaceutiche, ma non possiamo pubblicare unilateralmente informazioni confidenziali come il prezzo se la società non è d’accordo”. Lo ha affermato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, nel corso di un dibattito al Parlamento europeo.

Fontana: “Fatto ricorso a Tar, zona rossa penalizzante” – “Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo presentato ricorso al Tar contro la decisione del governo, e chiesto al Ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese”. Così, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio Regionale, ha confermato la presentazione del ricorso al Tribunale amministrativo contro l’assegnazione della zona rossa alla Regione Lombardia, definita “fortemente, e ingiustamente, penalizzante per la nostra regione”

Nuovo ritardo di Pfizer nella consegna dei vaccini – Un nuovo ritardo nella consegna dei vaccini all’Italia da parte di Pfizer. La casa farmaceutica, come comunicato da fonti del Commissario Domenico Arcuri, ha infatti consegnato ieri solo 103mila dosi delle 397mila previste per questa settimana. Altre 53.820 arriveranno oggi, mentre per mercoledì è prevista la consegna delle rimanenti 397mila.

Pfizer ha giustificato il nuovo ritardo con la necessità di mettere a punto il nuovo piano di distribuzione per le prossime settimane, ma il Commissario Arcuri ha parlato di un ritardo “incredibile”. Oggi ci sarà una riunione con le regioni per capire come far fronte alla carenza di dosi. Le stesse regioni hanno chiesto ad Arcuri di attivare un meccanismo di solidarietà, per il quale chi ha più vaccini dovrebbe cederli alle regioni a cui mancano e che devono effettuare i richiami.

