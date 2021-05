COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 2 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Primo weekend di riaperture in Italia dopo il ritorno di molte Regioni in zona gialla. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Italia: ieri sono state superate le 20 milioni di dosi somministrate (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 2 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino del primo maggio – Ieri, 1 maggio, sono stati registrati 12.965 nuovi positivi e 226 morti. (I dati completi)

Vaccino: superate le 20 milioni di dosi somministrate in Italia – Sono state superate le 20 milioni di somministrazioni di vaccino in Italia. Secondo il bollettino aggiornato nel pomeriggio le dosi inoculate sono 20.11.976.

Von Der Leyen: “Ricevuto il Recovery Plan dell’Italia” – La Commissione europea ha ricevuto il piano di ripresa e resilienza dell’Italia, insieme a quelli di Austria, Belgio e Slovenia. Lo ha reso noto lo stesso esecutivo comunitario. Salgono così a 13 i Paesi che hanno consegnato a Bruxelles i loro piani con le riforme e i progetti di investimento pubblico per accedere alle risorse del Recovery fund. “Abbiamo ricevuto il piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia. Comprende riforme e investimenti per la transizione digitale e verde, innovazione, competitività, cultura, istruzione, coesione e salute. #NextGenerationEU”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen.

Mattarella: “Troppo alto il sacrificio di vite umane provocate dalla pandemia” – “Nel nostro Paese in questi mesi difficili sono anche emerse, talvolta riscoperte, qualità preziose su cui far leva per il futuro. Tra le prime, la solidarietà della sua gente, il senso di responsabilità diffuso alimentato dalla percezione che dipendiamo gli uni dai comportamenti degli altri e che abbiamo bisogno degli altri, oltre che dei presidi costruiti a presidio del benessere collettivo, anzitutto a difesa della salute”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della celebrazione della Festa del Lavoro al Quirinale. “Dovremo usare paziente sapienza per riconquistare completa libertà di comportamenti, in piena sicurezza. Le incognite che comportino il rischio di ulteriori prezzi da pagare con la vita delle persone non sono ammissibili. Già troppo alto il sacrificio di vite umane che la pandemia ha provocato”, ha avvertito. (Qui l’articolo completo)

Ore 7.00 – Il generale Figliuolo: “Dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole” – “A giugno ne avremo un milione al giorno. Coperti anziani e fragili la mia idea è di dire a quelli che hanno più di 30 anni, andate e vaccinatevi. Anche senza prenotazione”. Così il generale Figliuolo su Repubblica.

