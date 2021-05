Covid, le ultime notizie di oggi 19 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono circa 9 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 19 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 8.30 – India, 4.529 morti, mai così tanti in 24 ore nel mondo – Nuovo triste primate per l’India travolta dalla seconda ondata di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, 4.529 persone sono morte a causa del Covid-19, mai così tante vittime erano state registrate in un un giorno nel mondo dall’inizio della pandemia. Il precedente record, 4.475, era stato segnato dagli Stati Uniti.

Ore 7.30 – L’Italia riparte, coprifuoco alle 23 – Mattarella ha firmato il decreto riaperture: coprifuoco alle 23 in vigore, dal 21 giugno sarà invece abolito. All’inizio del mese prossimo ci sarà una verifica, con le Regioni che già chiedono il superamento delle ‘zone’ e con Lega e Forza Italia che sollecitano una accelerazione delle aperture. Domani il via libera al decreto sostegni bis. Figliuolo invita a vaccinare tutti i fragili e rilancia il green pass per l’estate. “Siamo pragmatici e teniamo i piedi per terra”, dice il commissario. Draghi a Parigi: “La strategia è la vaccinazione”. I dati sulla pandemia confermano una discesa dell’indice di positività ma con oltre 200 decessi.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Figliuolo: “Avanti con over 60 e basta polemiche” – “Adesso abbiamo davanti 2-3 settimane in cui bisogna tenere la barra dritta e invito le Regioni a fare come sta facendo la Toscana e seguire in maniera armonica e ordinata il piano vaccinale. È facile farsi prendere dalla propaganda, dire ‘facciamo quelle categorie’ ma se noi non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale non ne usciamo”. Lo afferma il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso di una visita al centro vaccinale Nelson Mandela Forum di Firenze.

Il bollettino – In Italia martedì 18 maggio 2021 si sono registrati 4.452 nuovi positivi e 201 morti. Lunedì c’erano stati 3.455 nuovi casi e 140 morti. In totale sono stati effettuati 262.864 tamponi. Il tasso di positività è all’1,7%, rispetto al 2,9 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 315.308 (-7.583). Il bilancio delle vittime ammonta a 124.497 (+201). I guariti invece sono 3.727.220 (+11.831) per un totale di 4.167.025 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 11.539 (-485) persone sono ricoverate in ospedale, 1.689 (-65) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 302.080 sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quelle che registrano il maggior incremento di casi sono Lombardia e Campania, entrambe con 598 nuovi contagi, seguite da Piemonte con 437 e Puglia con 407 nuovi casi. Il bollettino.

Covid, ultime notizie – In arrivo tre milioni di dosi entro il 24 maggio – Sono circa 3 milioni i vaccini che arriveranno tra il 20 e il 24 maggio in Italia. Le dosi riguarderanno tutti i vaccini attualmente in commercio: Pfizer, Vaxzevria, Moderna e Jannsen. Lo comunica. Lo comunica la struttura del Commissario per l’Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

Draghi: “Vaccini hanno migliorato di molto situazione” – “La strategia è la vaccinazione che ha considerevolmente migliorato la situazione”. Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi a margine del vertice sul finanziamento delle economie africane di Parigi.

