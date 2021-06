Covid, le ultime notizie di oggi 15 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Per la prima volta dal primo settembre 2020 i nuovi casi registrati nel bollettino Covid in Italia ieri erano sotto quota mille. I morti sono stati 36. Prosegue intanto la polemica dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni. La campagna vaccinale in Italia che ha portato finora alla somministrazione di oltre 42 milioni di dosi, più di 14 milioni le persone che ne hanno avute due (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 15 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 07.00 – Usa, Biden: “Progressi sul Covid ma ancora troppi morti” – Contro il coronavirus sono stati fatti “importanti progressi” ma ci sono ancora troppi morti. Così il presidente Joe Biden esortando gli americani a vaccinarsi, a margine del vertice Nato a Bruxelles.

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Contagi quotidiani per la prima volta sotto quota mille dal 1° settembre – Si registrano 907 nuovi positivi e 36 morti per Covid in Italia. I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della salute. Ieri c’erano stati 1.390 nuovi casi e 26 morti. In totale sono stati effettuati 79.524 tamponi (ieri 134.136). Il tasso di positività è al 1,1% per cento rispetto allo 0,8% delle precedenti 24 ore. Qui il bollettino completo.

AstraZeneca, Ema: “Vaccino sicuro e autorizzato per tutti” – “Nel weekend sono stati molti articoli contenenti disinformazione sulle considerazioni scientifiche dell’Ema riguardo al vaccino Covid-19 di AstraZeneca. La posizione normativa dell’Ema rispetto a questo vaccino è chiara: il rapporto rischi/benefici è positivo e il vaccino rimane autorizzato in tutte le popolazioni”. Lo precisa in una nota l’Agenzia europea per i medicinali.

Astrazeneca, muore per trombosi a 12 giorni dal vaccino: pm apre indagine per omicidio colposo – La Procura di Brescia ha aperto un’indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del 54enne Gianluca Masserdotti, deceduto giovedì 10 giugno a 12 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid Vaxzevria prodotto da AstraZeneca. A quanto si apprende, anche l’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) sta valutando le eventuali correlazioni tra la trombosi, risultata fatale a Masserdotti, e la somministrazione del vaccino.

Gimbe: perplessità sul mix di vaccini senza intervento Aifa – Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha espresso oggi la propria perplessità sulla cosiddetta sulla vaccinazione eterologa, che in occasione del richiamo prevede la somministrazione di un siero diverso rispetto alla prima dose. “Ad oggi vi sono solo quattro piccoli studi condotti su un migliaio di persone in totale, non abbiamo alcuno studio controllato e randomizzato”, ha sottolineato Cartabellotta intervenendo a Radio Cusano Campus. “Finché l’Aifa non modificherà i bugiardini, il mix di vaccini è off label”, cioè non è autorizzato dagli enti preposti. Qui la notizia completa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO