COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 15 GIUGNO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 1.255

Decessi: 63

Tamponi effettuati: 212.112

Terapie intensive: – 32

Tasso di positività: 0,59%

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 105.906

Casi totali: 4.096.343

Decessi: 127.101

Guariti: 4.014.025

In Italia oggi, martedì 15 giugno 2021, si registrano 1.255 nuovi positivi e 63 morti per Covid. Ieri c’erano stati 2.079 nuovi casi e 88 morti. In totale sono stati effettuati 212.112 tamponi (ieri erano stati 217.610). Il tasso di positività è allo 0,59% rispetto all’ 1,14% delle precedenti 24 ore.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid sono 105.906 (-51.884). Il bilancio delle vittime ammonta a 127.101. I guariti invece sono 4.014.025(+53.074) per un totale di 4.096.343 casi. Le terapie intensive che scendono di 32 unità, portando il totale a 504, con 26 ingressi giornalieri (ieri erano stati 21), mentre i ricoveri ordinari sono 3.333 (-132). Ancora 102.069 persone (-51.720) si trovano in isolamento domiciliare in Italia.

