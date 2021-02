Covid, le ultime notizie di oggi (13 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre la situazione epidemiologica in Italia sembra essere stabile, le varianti del Covid-19 preoccupano sempre più. Motivo per cui diventa fondamentale accelerare le vaccinazioni con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 13 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

LA DIRETTA

Ore 08.45 – I casi nel mondo superano quota 108 milioni – Nel mondo il numero totale di casi di coronavirus ha superato quota 108 milioni: a renderlo noto è la Johns Hopkins Universirty. Secondo quanto riportato dall’università americana, il bilancio dei contagi nel mondo dall’inizio della pandemia è di 108.186.991,mentre sono 2.382.880 i decessi. Il numero totale dei guariti è di 60.587.212 persone.

Ore 07.00 – Cts: “No alla riapertura di cinema e teatri, fase delicata” – Fumata nera per la riapertura di cinema e teatri. Il tema è stato affrontato nella riunione di ieri del Comitato tecnico-scientifico: i tecnici hanno analizzato il documento presentato dagli esercenti con le proposte di ulteriori misure di sicurezza da adottare, ma la decisione è stata di non avallare l’apertura a causa della delicata situazione epidemiologica. L’orientamento nelle scorse settimane, secondo quanto riporta l’AGI, era per iniziare ad affrontare l’argomento pianificando una fase di riaperture graduale, con vari step e in base ai valori epidemiologici delle diverse aree. Ma la situazione viene vista ora con più preoccupazione soprattutto a causa delle varianti sempre più diffuse, tanto che secondo gli esperti in questa fase le misure in vigore vanno rigorosamente rispettate, se non addirittura inasprite.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Secondo il bollettino di oggi, venerdì 12 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.908 i nuovi casi, contro i 15.146 di ieri, e 316 i morti (ieri erano stati 391), a fronte di 305.619 tamponi effettuati (ieri erano stati 292.533).

Spostamenti tra regioni, da Cdm proroga divieto fino al 25/2 – Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge che proroga lo stop agli spostamenti tra le Regioni dal 15 al 25 febbraio. “Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”, si legge nel dispositivo del decreto, “salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Galli: “Attendiamo impennata dei casi di variante” – “Ci aspettiamo numerosi casi di variante inglese, ma non è un evento inatteso. E nonostante questo abbiamo assistito a una corsa al colore giallo”. Lo afferma all’Agi il direttore del dipartimento di Malattie infettive del Sacco di Milano, Massimo Galli, commentando i dati dell’indagine a campione di ministero della Salute e Iss. La variante inglese dilagante, continua Galli, “diventerà probabilmente uno degli elementi dominanti di gran parte delle nuove infezioni”.

In Italia variante inglese in quasi 20% casi – Quasi il 20% dei casi positivi analizzati nell’indagine a campione di ministero della Salute e Iss sono riconducibili alla variante inglese. Sarebbe questo, a quanto apprende l’Agi, l’esito dell’indagine rapida su oltre 3.500 campioni. L’indagine è articolata in un campionamento in due giorni consecutivi, il 4 e il 5 febbraio, e relativo ai campioni diagnosticati (come prime diagnosi e non follow-up) come positivi al tampone molecolare con data prelievo nei giorni 3 e 4 febbraio. I campioni sono stati scelti random garantendo una rappresentatività geografica all’interno della Regione. Il dato, che sfiora il 20%, supera quindi l’ipotesi di partenza, ossia una circolazione del 5% della variante.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

