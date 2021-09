COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale), il governo ha varato un nuovo decreto che estende l’obbligatorietà del Green Pass al personale esterno della scuola e dell’università e l’obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa. Nel frattempo, l’Aifa ha dato il via libera alla terza dose del vaccino anti-Covid che verrà inizialmente somministrato a immunodepressi e anziani. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 12 settembre 2021:

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Scuola, il punto sul rientro in classe di domani – Domani inizia il terzo anno scolastico in tempi di pandemia di Covid-19. La novità più importante riguarda l’obbligo di Green Pass per tutto il personale scolastico e i genitori o accompagnatori degli alunni. Una notizia che ha scatenato la rabbia e la protesta di molte famiglie. Qui l’articolo completo.

Covid: 5.193 nuovi casi e 57 morti, tasso di positività 1,55% – Ieri i ricoveri ordinari sono stati 4.117, in calo di 47 rispetto a ieri. Quelli in terapia intensiva sono 547, con 40 ingressi in un giorno (ieri erano stati 37).

Iss: forte protezione vaccinati,-96% rischi intensive e morti – È “forte” la riduzione del rischio di infezione da virus SARS-Cov-2 nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate: 77% per la diagnosi, 93% per l’ospedalizzazione, 96% per i ricoveri in terapia intensiva e per i decessi. È questo il dato aggiornato all’8 settembre sulla protezione e l’efficacia vaccinale pubblicato nel report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità diffuso oggi. Il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati è di circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo (219,1 rispetto a 24,5 ricoveri per 100.000 abitanti). Fra gli over 80 negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben tredici volte più basso dei non vaccinati (1,1 contro 14,8 per 100.000 abitanti) mentre il tasso di decesso è quindici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (76,2 contro il 5,0 per 100.000 abitanti). Sono i dati del Report Esteso Covid dell’Iss.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO