COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 12 SETTEMBRE 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Nelle ultime 24 ore sono 4.664 i nuovi casi di Covid in Italia, in calo rispetto ai 5.193 di ieri; scende sensibilmente il numero dei tamponi effettuati (267.358 a fronte dei 333.741 di ieri) ma cui il tasso di positività sale all’1,7% rispetto all’ 1,55%. I decessi di oggi sono 34 (ieri 57), per un totale di 129.919 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari sono 4.113, in calo di 4 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 559 ( 12) con 36 ingressi del giorno (ieri erano stati 40).

