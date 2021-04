Rosso e arancione: come cambiano i colori delle regioni

Rosso e arancione: il cambio di colore delle regioni

Nella giornata di oggi, venerdì 2 aprile, la cabina di regia che riunisce ministero della Salute e Cts deciderà sul cambio di colore delle regioni italiane. In base al decreto Covid del governo, la fascia gialla è stata momentaneamente sospesa: dunque tutte le regioni sono e restano in fascia arancione o rossa.

Dovrebbe essere solo la Campania, a cambiare fascia di rischio passando dal rosso all’arancione, anche se qualche speranza c’è anche per il Veneto. La Siciliainvece rischia un aumento delle restrizioni con la zona rossa. Il cambio di colore deciso oggi sarà però operativo a partire da martedì 6 aprile. Da domani, 3 aprile, fino al 5 aprile, infatti, tutta l’Italia sarà rossa per il weekend di Pasqua, qui le regole su cosa si può fare e cosa no.

Le regioni che resteranno in zona rossa fino al 20 aprile Altre otto Regioni sembrano invece destinate a restare in zona rossa almeno fino al 20 aprile, ovvero per 15 giorni a partire da lunedì prossimo, perché avranno un numero di casi settimanali per 100mila abitanti probabilmente superiore a 250. Si tratta di Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia, Toscana e Marche. La regola posta dal governo prevede che con questa incidenza di casi si entri in zona rossa, e che la permanenza nella fascia di rischio più alta debba durare almeno due settimane. Cambio colore: le regioni che sperano di diventare arancioni il 13 aprile Con il monitoraggio della prossima settimana, quello del 9 aprile, potrebbero passare invece in fascia arancione a partire dal 13 aprile il Veneto e la provincia autonoma di Trento, dove l’incidenza questa settimana è inferiore a 250. Come cambia il colore delle regioni articolo in aggiornamento Abruzzo

