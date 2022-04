Covid, Crisanti: “Le nuove varianti sono troppo veloci, sarà il virus a vaccinarci”

Le nuove varianti di coronavirus Sars-CoV-2 “si stanno diffondendo così rapidamente che sarà il virus a vaccinarci tutti”. Lo ha dichiarato il docente di microbiologia Andrea Crisanti ospite oggi, 15 aprile 2022, a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1, sostenendo che “in questa situazione le restrizioni ormai contano il giusto”. Secondo il virologo il virus ormai è troppo contagioso, tanto da rendere “inutile l’uso della mascherina sul bus se poi bisogna togliersela a cena”, dice citando un esempio. “Ma i soggetti fragili sono a rischio”, precisa. Rispondendo ai conduttori che lo incalzavano su quale categoria fosse più utile in televisione, tra esperti di Covid e gli osservatori della guerra in corso, Crisanti non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina agli analisti esperti di geopolitica, che nell’ultimo mese hanno invaso i talk show, spezzando invece una lancia a favore dei suoi colleghi: “Se in Tv noi virologi siamo stati sostituiti dagli esperti di geopolitica? Ci prendevamo più noi”, ha detto.