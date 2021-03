Covid Italia, bollettino oggi 28 marzo 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 19.611

Decessi: 297

Tamponi effettuati: 272.630

Terapie intensive: +44

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 573.235

Casi totali: 3.532.057

Decessi: 107.933

Guariti: 2.850.889

In Italia oggi, domenica 28 marzo 2021, si registrano 19.611 nuovi casi di Covid-19 e 297 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 272.630 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 7,2%.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 217 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre tra il saldo tra ingressi e uscite è di +44. Sono 3.679 i pazienti ricoverati in rianimazione. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 28.701 (+80 rispetto a ieri), mentre 540.855 sono in isolamento domiciliare. I casi totali di Covid-19 registrati in Italia dall’inizio della pandemia sono 3.532.057, a fronte di 2.850.889 guariti e 107.933 decessi complessivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

