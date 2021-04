Covid Italia, bollettino oggi 17 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 15.370

Decessi: 310

Tamponi effettuati: 331.734

Terapie intensive: -26

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 505.308

Casi totali: 3.857.443

Decessi: 116.676

Guariti: 3.235.459

In Italia oggi, sabato 17 aprile 2021, si registrano 15.370 nuovi positivi e 310 morti. Ieri c’erano stati 15.943 nuovi casi e 429 morti. In totale sono stati effettuati 331.734 tamponi (ieri erano stati 327.704). L’indice di positività è al 4,6%, rispetto al 4,86 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 505.308 (-1.430). Il bilancio delle vittime ammonta a 116.676 (+310). I guariti invece sono 3.235.459 (+16.484), per un totale di 3.857.443 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 24.100 (-643) sono ricoverati in ospedale, 3.340 (-26) necessitano di terapia intensiva, mentre 477.868 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.546 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.232 e dalla Puglia con 1.525 nuovi casi.

