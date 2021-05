Covid, Burger King vaccino a dipendenti e 4mila piccoli ristoratori

Vaccino anti-Covid ai propri dipendenti e a 4mila piccoli ristoratori: è l’iniziativa intrapresa da Burger King Italia, ramo nostrano della nota catena di fast food statunitense.

“Per potervi dare una mano, abbiamo bisogno del vostro braccio” recita il comunicato con il quale Burger King presenta l’iniziativa volta a “contribuire alla ripresa del nostro settore”, oltre che, ovviamente, alla lotta contro il Covid-19.

“Ci sembra di essere tutti nella stessa situazione, ma chi riscontra le difficoltà maggiori sono sempre i più piccoli. Volevamo trovare il modo per dare una mano al ristorante di quartiere, al bar sotto casa e alla pizzeria a gestione familiare, come si fa tra colleghi” si legge ancora nel comunicato.

Per questo motivo l’azienda, oltre ad aderire alla campagna vaccinale sottoponendo i propri dipendenti (che sono 4mila in tutta Italia) al siero anti-Coronavirus, ha deciso di mettere “gratuitamente a disposizione le proprie strutture e il personale medico sanitario necessario per vaccinare contro il Covid-19 4000 piccoli ristoratori italiani”.

“Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Sushi, Kebab, etc. operanti sul territorio italiano, con un numero di dipendenti non superiore a 4 (incluso il datore di lavoro) e un fatturato massimo annuo di 500.000 nel 2019, possono pre-aderire per la vaccinazione contro il Covid-19, fino a esaurimento dei posti disponibili”. Per verificare i requisiti necessari ed eventualmente aderire all’iniziativa, si può visitare il sito Torniamoconcorrenti.

