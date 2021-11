Covid, oggi 7.569 casi e 36 morti: il bollettino del 14 novembre 2021

Ultime 24 ore

I numeri della pandemia

In calo la curva epidemica in Italia: sono 7.569 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.544. I tamponi sono 445.593 (ieri 540.371), con il tasso di positività in lieve risalita da 1,6% a 1,7%. I decessi sono 36 (ieri 53), per un totale di 132.775 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in crescita i ricoveri, con le terapie intensive che aumentano di 5 unità (ieri +8) con 29 ingressi del giorno, e salgono a 458, mentre i ricoveri ordinari sono 50 in più (ieri +72), 3.647 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 119.230. Le persone ricoverate in terapia intensiva col virus sono 458 (+5). I ricoveri ordinari in ospedale, invece, sono in totale 3.647. Dall’inizio della pandemia si contano 4.860.061 contagi nel nostro Paese. I guariti fin qui sono stati 4.608.056.

