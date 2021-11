Covid, bambino di 11 anni in terapia intensiva a Napoli. È grave

Un bambino di undici anni è ricoverato per Covid in terapia intensiva al Santobono, ospedale pediatrico di Napoli. Le condizioni del piccolo sono gravi: attualmente è intubato a causa della forte compromissione polmonare. Ieri, 9 novembre, ha avuto una crisi cardiaca con pneumotorace e ora è sedato, ha spiegato all’Ansa Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono.

Il medico ha aggiunto anche che i più piccoli di solito hanno un long Covid, “con danni vascolari ma non direttamente respiratori”. Il bambino è stato visitato ieri da Giuseppe Fiorentino, direttore del reparto di riabilitazione respiratoria del Cotugno di Napoli, pur rimanendo ricoverato nell’ospedale pediatrico perché non è trasferibile. I medici del Santobono, però, rimangono in stretto contatto con quelli dell’ospedale specializzato in Covid. Il bimbo ha presentato i primi sintomi della malattia circa una settimana fa e l’8 novembre si è reso necessario il ricovero al Santobono. Per la sua età non ha potuto ricevere il vaccino che non viene somministrato, per il momento, al di sotto dei 12 anni.