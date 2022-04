Covid, tornano a salire i contagi: “Follia abbandonare la mascherina”

Tornano ad aumentare i contagi per Covid: è quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con il presidente Nino Cartabellotta che lancia l’allarme sul possibile addio all’obbligo della mascherina nei luoghi al chiuso.

Secondo i dati della Fondazione, i casi dal 20 al 26 aprile, sono stati il 22,7% in più rispetto alla settimana precedente, passando da 353.193 a 433.321.

In undici province l’incidenza è superiore ai mille casi ogni centomila abitanti, mentre in tutte le Regioni si registra un incremento dei contagi.

In crescita sia gli attualmente positivi, che le persone in isolamento domiciliare, oltre che i ricoveri con sintomi, mentre si confermano in lieve calo le terapie intensive.

“I dati mostrano che la circolazione del virus, già molto elevata, è addirittura in aumento rispetto alla scorsa settimana” dichiara Nino Cartabellotta.

“La media dei nuovi casi giornalieri è risalita a quasi 62 mila, il tasso di positività ai molecolari ha superato il 18% e il numero di positivi, ampiamente sottostimato, supera 1,23 milioni – prosegue il presidente della Fondazione Gimbe – Con questi numeri, se è ragionevole mandare in soffitta il Green pass che ha esaurito il ruolo di ‘spinta gentile’ alla vaccinazione, sarebbe una follia abolire l’obbligo”.