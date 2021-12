Covid, aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Iss: incidenza casi a 783

L’incidenza settimanale dei casi covid è in rapida ascesa: 783 per 100mila abitanti. Oltre doppio rispetto alla settimana scorsa quando era di 351. A crescere leggermente nel periodo 7 dicembre – 20 dicembre è anche l’Rt che è pari a 1,18: al di sopra della soglia epidemica. Questi i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale fornito dall’Istituto superiore di sanità.

#covid19 🦠dati monitoraggio 📈

❗️❗️Incidenza settimanale in netto aumento: 783 per 100mila abitanti

📌Rt pari a 1,18, leggermente in aumento

📌Sale tasso occupazione terapie intensive: è al 12,9%

📌2 regioni a rischio alto

Leggi👉🏿 https://t.co/L3HReQgKRr — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) December 31, 2021

Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva. Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute il tasso è al 12,9% contro il 10,7% del 23 dicembre. La percentuale di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 17,1% rispetto al 13,9% registrato il 23 dicembre.

È in forte aumento, poi, il numero dei nuovi casi non associati a catene di trasmissione: 124,707 contro 62.669 della settimana precedente. Salgono anche i casi rilevati tramite la comparsa dei sintomi, 48% vs 45%, e la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di screening, 31% vs 28%. Diminuiscono i casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti. La percentuale è al 21% rispetto al 27% della settimana scorsa.