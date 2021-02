Covid: caos e assembramenti a Napoli nell’ultimo giorno in zona gialla

Assembramenti, caos, file e mascherine abbassate o, peggio ancora, nemmeno indossate: è quanto accaduto a Napoli sabato 20 febbraio nell’ultimo giorno in zona gialla della Campania che da oggi, domenica 21, è passata in arancione secondo le ultime norme anti-Covid.

A fare il giro del web, in particolare, sono le immagini postate sul suo profilo Facebook da Francesco Emilio Borrelli, giornalista e consigliere regionale di Europa Verde, in cui si vedono centinaia di giovani, la maggior parte dei quali senza mascherina, mentre cantano e ballano in un vicolo della città partenopea.

Una scena simile si era già verificata il giorno precedente, venerdì 19 febbraio, in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, luogo della movida napoletana, dove centinaia di giovani si sono ritrovati per l’aperitivo.

Anche oggi, nonostante il passaggio in zona arancione, il lungomare di Napoli, complice anche il clima primaverile, è stato letteralmente preso d’assalto dalle persone, le quali, tuttavia, indossano le mascherine e hanno comportamenti più consoni rispetto a quelli denunciati da Francesco Emilio Borrelli.

