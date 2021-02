Oggi i nuovi colori delle regioni: 7 rischiano la zona arancione o rossa

Si teme lo scenario di una terza ondata causata dalle varianti del virus ritenute più insidiose e veloci a diffondersi. Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe relativo al periodo 10-16 febbraio, “serve un cambio di passo nel controllo della pandemia perché, complici le varianti, è impossibile piegare la curva dei contagi con le attuali misure di mitigazione”. Secondo Gimbe “serve un lockdown di 3 settimane”.

Oltre al monito della fondazione, c’è da tenere in considerazione le rilevazioni settimanali dell’Iss. Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte potrebbero passare da giallo ad arancione e l’intero Abruzzo rischia di diventare rosso. La Valle d’Aosta spera nella zona bianca. A queste misure potrebbero essere affiancate, soprattutto a causa dei timori sulla diffusione delle varianti del virus, zone rosse locali, come già accaduto in alcune regioni nelle scorse settimane.

Il 17 febbraio l’Italia ha registrato oltre 13mila nuovi casi (13.762) e 347 vittime, con un tasso di positività salito per il secondo giorno consecutivo, passando dal 4,1% al 4,77%. Dati che confermano l’ampia diffusione del virus nel Paese, aggravata dalla presenza ormai accertata delle varianti, sulle quali è cominciata l’indagine dell’Istituto superiore di sanità

Le sei regioni che potrebbero passare in zona arancione sono quelle che potrebbero avere nel nuovo monitoraggio un Rt superiore all’1, dato che fa scattare proprio la zona arancione. Al momento sono già in zona arancione Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e provincia di Trento. La situazione in Abruzzo, però, dove ci sono già le province di Pescara e Chieti in zona rossa, preoccupa. Con il nuovo monitoraggio potrebbe passare in zona rossa l’intera regione, in caso l’indice Rt superi 1.25 (il limite per passare in rosso).

Se in molte Regioni le cose peggiorano, ce n’è una che potrebbe finire addirittura in zona bianca, una classificazione mai raggiunta da nessuno. Si tratta della Val d’Aosta, che oggi potrebbe avere per il terzo monitoraggio di seguito un’incidenza settimanale inferiore a 50 casi per 100mila abitanti, un rischio basso e un Rt inferiore a 1. Non è passato molto tempo da quando la Val d’Aosta era arancione. Essendo molto piccola può veder cambiare più rapidamente lo scenario dell’epidemia. Non è detto comunque che diventi bianca, lo decideranno al ministero dove aspettano anche di capire se il sistema di colori verrà mantenuto così com’è dalla presidenza del consiglio.

Con il passaggio in zona bianca decadrebbero divieti e chiusure (palestre, cinema, teatri) oltre che l’efficacia del Dpcm che blocca lo sci amatoriale fino al 5 marzo.

