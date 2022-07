“Stroncato da un colpo di calore”: corriere di 24 anni trovato morto nel furgone

Stroncato da un colpo di calore a 24 anni, mentre consegnava pacchi. Sarebbe accaduto la settimana scorsa in California, dove un giovane corriere è stato trovato senza vita nel suo furgone, durante una giornata di caldo intenso.

Secondo la famiglia della vittima, Esteban Chavez Jr, la causa della morte sarebbe da attribuire al caldo. “È collassato sul sedile del furgone”, ha detto il padre all’emittente locale Ktla, affermando che sono passati 20 minuti prima che qualcuno si accorgesse di quanto accaduto. Il primo a dare l’allarme è stato il proprietario della casa di Pasadena, vicino Los Angeles, in cui Chavez aveva appena consegnato il pacco, dopo essersi accorto che il furgone era rimasto sul posto. “Quando i primi soccorritori sono arrivati ovviamente era troppo tardi”, ha detto il padre, Esteban Chavez Sr. “Lo sappiamo tutti, fa piuttosto caldo là fuori, quei camion sono forni”, ha aggiunto. “Hanno tutti questi ragazzi che corrono in giro, consegnano pacchi e cercano di raggiungere la loro quota e fare il loro lavoro”. Il giorno dell’incidente, il 25 giugno, le temperature nell’area di Los Angeles avevano superato i 35 gradi.

“Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro autista Esteban Chavez e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha detto Ups in una nota. “Stiamo collaborando con le autorità investigative e stiamo rispettosamente rinviando a loro le domande su questo incidente”, ha aggiunto l’azienda per cui lavorava Chavez.