Coronavirus, trovata morta in casa a 41 anni dal fratello: “Da qualche giorno aveva tosse e febbre”

Valeria Circo è stata trovata morta a casa. A ritrovare il corpo senza vita è stato il fratello che insospettito dalla chiamate senza risposta della sorella ha deciso di andarla a trovare nel suo appartamento. La donna, 41 anni, direttrice dell’agenzia Bnl di Manerbio in provincia di Brescia, viveva a Castelverde, in provincia di Cremona. Da qualche giorno aveva febbre e tosse, motivo per cui si era messa in auto isolamento con il sospetto di avere contratto il Coronavirus. Secondo quanto racconta Il Messaggero, si sospetta che a uccidere la donna sia stato proprio il Coronavirus.

