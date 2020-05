Coronavirus, spostamento tra regioni consentito dal 25 maggio: le regole da rispettare

Un’altra morsa che il governo si prepara ad allentare. Dal 25 maggio, è probabile che sarà possibile spostarsi tra regioni, anche per raggiungere le seconde case. Attualmente, è possibile spostarsi da una regione all’altra soltanto per comprovati motivi di lavoro, emergenze o problemi di salute. Dal 25 maggio però queste restrizioni potrebbero allentarsi ed è probabile che si potrà circolare senza specificarne la motivazione. Il governo sta lavorando per una riapertura graduale dell’Italia partendo dalle zone meno colpite dai contagi, mantenendo dunque ben chiusi i confini delle regioni dove l’indice di contagio è ancora alto.

Quindi chi potrebbe essere autorizzato a spostarsi dal 25 in poi? Escludendo le zone dove il Coronavirus desta ancora forti allarmismi, significa che saranno autorizzati a circolare tra regioni i cittadini del centro (da Firenze in giù) e sud d’Italia.

Spostarsi tra regioni dal 25 maggio: cosa cambia

Finora, secondo il dpcm del 26 aprile 2020, era stata garantita la possibilità di spostarsi tra regioni per comprovate ragioni di lavoro, salute o urgenza, ma non per visitare i congiunti. Era comunque possibile rientrare presso il proprio domicilio o residenza fuori regione. Al momento non è stato reso ufficiale il via libera tra regioni, ma pare che il governo sia propenso a garantire la circolazione dal 25 maggio, chiedendo comunque prudenza ai cittadini. Intanto, dal 18 maggio potranno riaprire bar, ristoranti e negozi, in alcune regioni potranno aprire anche estetiste e parrucchieri, sempre seguendo le direttive.

