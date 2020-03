Coronavirus, lo sfogo di Roberta: “Non è giusto che mio padre sia morto così”

“Non è giusto che papà sia morto così. La gente dice che erano vecchi ed erano malati: ma era mio padre, non era vecchio e non era malato”. Si sfoga così Roberta Zaninoni in un video dell’Ansa, figlia di una delle tante vittime del Coronavirus in Italia. Giuseppe, suo padre, è di Alzano Lombardo, il comune del Bergamasco che versa in una situazione davvero difficile con oltre oltre 4.000 casi positivi da Covid-19, centinaia di nuovi malati al giorno e quasi 400 morti dallo scoppio dell’epidemia.. “Qui ormai – dice Roberta riferendosi alla Val Seriana – si sentono solo le sirene delle ambulanze e le campane di lutto: forse la gente che non abita qui non se ne rende conto, ma nella nostra valle si muore come se fossimo in guerra”.

La giovane è addolorata e non nasconde dettagli che fanno rendere conto della gravità della situazione: “Muoiono tutti come dei cani, come dei porci, non mi vergogno di dirlo. Tutti abbiamo vissuto il nostro lutto da soli, quando è arrivato quello delle pompe funebri ci ha detto che serviranno due o tre settimane per riuscire a cremarlo. Faccio più di 10 condoglianze al giorno – continua a raccontare Roberta – ad amici e conoscenti su Facebook e le pompe funebri sono costrette ad ammassare le bare nelle chiese, come se i corpi fossero numeri”.

Poi la confessione che anche lei, quando tutto è cominciato, quando si è avuta la notizia dalla Cina della diffusione di questo virus, ne ha sminuito la gravità: “All’inizio scrivevo post ironici, vi prego non sottovalutatela: non uccide solo le persone malate e i vecchi, ma anche i giovani. Non fate il mio stesso errore. Restate a casa, anche se siete giovani. Tutelate i vostri cari”.

Leggi anche:

1. Coronavirus, atterrati a Milano nuovi medici dalla Cina: “La situazione è grave, serve aumentare controllo” / 2 . Coronavirus, Salvini passeggia per Roma con la fidanzata: è polemica. Il leader della Lega: “Sono andato a fare la spesa” / 3. Roma: apre il “Columbus Covid 2”, l’ospedale realizzato a tempo di record per combattere il Coronavirus / 4. Coronavirus Anno Zero, quel 23 febbraio all’ospedale di Alzano Lombardo: così Bergamo è diventata il lazzaretto d’Italia

Potrebbero interessarti Coronavirus, l’esercito porta 60 bare da Bergamo fuori regione Palermo, secondo furto al policlinico in meno di 24 ore: derubati medici e infermieri Nelle ultime 24 ore l'Italia ha superato la Cina per numero di morti