Coronavirus, i saldi slittano di un mese: al via dal 1 agosto 2020

I saldi estivi slittano di un mese a causa dell’emergenza Coronavirus e prendono il via il 1 agosto 2020. È quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni, presieduta da Stefano Bonaccini. “La decisione – si legge in una nota – nasce da una sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenti misure”. Il presidente Bonaccini, poi, ha scritto a tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome invitandoli a “dare seguito alla suddetta decisione per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale”.

La notizia di un possibile rinvio della stagione dei saldi estivi era nell’aria già da qualche giorno. I negozi di abbigliamento, infatti, al momento sono ancora chiusi e, secondo quanto previsto dal Dpcm del 26 aprile scorso, dovrebbero riaprire a partire dal 18 maggio. Spostare di un mese i saldi, la cui data di inizio è solitamente fissata al 4 luglio, significa consentire ai negozi la commercializzazione in tempi non troppo ristretti di merci e prodotti relativi alla stagione in corso, ma anche a quella precedente permettendo la vendita dei prodotti rimasti in giacenza a causa dell’emergenza Coronavirus.

