Distrugge la macchina della vicina che lo invita a rientrare in casa

Un uomo a Montesilvano, in Abruzzo, ha distrutto la macchina della vicina di casa che gli aveva rimproverato di non correre, invitandolo a interrompere gli allenamenti e tornare a casa per rispettare le misure contro il Coronavirus. Ma l’uomo ha preso malissimo il rimprovero e, in preda a un forte scatto d’ira e di rabbia, ha distrutto la macchina della donna nonostante questa lo implorasse in lacrime di fermarsi, chiedendogli perdono. Le preghiere disperate della signora dalla finestra non sono servite a molto: l’uomo ha continuato a urlare contro la vicina prendendo a martellate l’auto parcheggiata in cortile.

Secondo l’ultima ordinanza del ministero della Salute, fare sport è consentito “da soli e vicino casa”: non ci si può allontanare dalla propria abitazione e, terminata l’attività, bisogna far ritorno a casa. Nel caso del runner di Montesilvano, non è chiaro che punto fosse della sua corsa, né cosa avesse detto al vicino per suscitare una reazione così violenta.

