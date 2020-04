Iss: “Il virus a 37 gradi resiste un giorno, a 27 una settimana”

Secondo l’ultimo rapporto tecnico dell’Istituto superiore di sanità, “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SarS-CoV-2”, a temperatura ambiente il Coronavirus può essere rilevato “fino a sette giorni a 22 gradi, o fino a un giorno a 37°C”. Per quanto riguarda le temperature rilevanti per i processi di preparazione dei cibi (cottura e mantenimento dalla temperatura nelle attività di ristorazione), poi, il rapporto realizzato dal Gruppo Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare dell’Iss, svela che “il Sars-Cov2 mantiene un comportamento analogo a quello di altri Coronavirus come Sars e Mers, non essendo possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 70°C”. Secondo lo studio, i dati disponibili mostrano che “il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superficie. In uno studio in condizioni controllate di laboratorio, il virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche”.

