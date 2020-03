Coronavirus, Prato: lunga fila al supermercato

Lunghissima fila al supermercato di Prato. Nonostante l’emergenza Coronavirus, tantissimi cittadini della cittadina toscana oggi (21 marzo 2020) si sono ammassati, seppur con una distanza di 1 metro o più l’uno dagli altri, fuori da un market Esselunga. La foto è stata condivisa su Twitter dallo scrittore Sandro Veronesi, fratello del regista Giovanni. Insomma, nonostante le direttive del Governo in tantissimi non hanno voluto rinunciare alla spesa mettendosi però a rischio contagio. “Prato è una delle città con meno contagi”, ha poi precisato Veronesi in un altro tweet. Ma in molti sono rimasti a bocca aperta davanti a questa immagine anche perché, fa notare qualcuno, “basta un colpo di tosse per essere infettati”.

Potrebbero interessarti Gallarate, incendio in un'azienda di materie plastiche Coronavirus, il coro dei lavoratori bergamaschi: “La gente come noi non molla mai” | VIDEO Coronavirus, il video commovente di un paziente che torna a casa: “I ghostbuster hanno riportato nonno Eugenio a casa”