Coronavirus, il video di Piazza Pulita dentro il reparto di terapia intensiva

L’Asst (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Cremona è uno dei primi ospedali fuori dalla zona rossa insieme a quello di Lodi, dove al momento sono ricoverate 140 persone risultate positive al coronavirus. Come riporta Alessio Lasta, inviato del Programma di La7, Piazza Pulita, di queste, 11 sono in terapia intensiva e 24 in rianimazione, in un reparto che riceve nuovi pazienti in continuazione e ne trasferisce moltissimi in strutture vicine per via del sovraffollamento.

Il filmato, andato in onda giovedì 5 marzo, mostra proprio la situazione delicata e caotica all’interno di questo reparto, con i corridoi affollati, i medici che lavorano tra le 12 e le 14 ore al giorno e i pazienti intubati e messi a testa in giù per migliorare la ventilazione. Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano, spiega nel servizio: “Molti pazienti hanno una polmonite tale che hanno bisogno di essere intubati. Se le persone pensano che stiamo esagerando vorrei dire loro di venire a vedere cosa succede nei nostri reparti”. Il video ha guadagnato oltre 8 milioni di visualizzazioni in tre giorni.

