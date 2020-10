Coronavirus, a Milano in 15 giorni si sono quadruplicati i pazienti over-70

Preoccupa sempre di più, in Italia, l’aumento dei contagi da Coronavirus registrato nelle ultime settimane: ancora una volta, la Regione che guida la classifica del maggior numero di pazienti Covid-19 è la Lombardia, con la situazione di Milano in forte peggioramento. Negli ultimi giorni, sono stati pubblicati i dati sull’età dei contagiati nel capoluogo lombardo: numeri che fanno molto riflettere su come si sia propagando il virus da una persona all’altra. Basti pensare che, negli ultimi 15 giorni, i pazienti over-70 si sono quadruplicati.

Secondo l’ultimo bollettino disponibile, in tutta la Lombardia sono 21.625 gli attualmente positivi, mentre in totale i cittadini che hanno contratto il Coronavirus è di 123.794. Da quando è iniziata la scuola – dunque il 14 settembre scorso – a Milano l’aumento dei positivi tra i 10 e i 19 anni è cresciuto il doppio rispetto alle altre fasce d’età: 13 volte contro sei. Secondo gli esperti, dunque, c’è anche un effetto scuola sull’amento dei contagi. Soprattutto nel momento in cui i ragazzi, dopo essere stati tra i banchi, escono da scuola e – basti pensare a prima del Dpcm del 13 ottobre, che ha imposto la mascherina all’aperto – si incontrano l’un l’altro, tornando poi a casa da genitori e, in qualche caso, nonni.

Nonostante i contatti tra gli adolescenti, ancora adesso è bassa la percentuale (1,81 per cento) dei nuovi casi sotto i 60 anni. Al contrario, gli ultrasettantenni si stanno infettando in queste settimane in maniera esponenziale. Nelle ultime due settimane di settembre gli infetti over-70 non erano neanche raddoppiati. Dunque nel giro di un mese c’è stato un raddoppio del raddoppio. Dimostrazione che, una volta che il Coronavirus torna a circolare con una certa intensità, colpisce chi rischia conseguenze più serie. Ieri, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, proprio per questo motivo a Milano i vertici degli ospedali hanno ricevuto l’indicazione di preparare altri mille posti letto dedicati ai pazienti Covid (oggi 400).

