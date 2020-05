Il Coronavirus resiste nelle mascherine fino a 4 giorni: ecco come trattarle

Il Coronavirus resiste all’interno delle mascherine. Questo l’allarme degli esperti. Il virus infatti durerebbe addirittura 4 giorni all’interno della mascherina e 7 giorni nello strato esterno. Così dice un documento pubblicato da poco dall’Istituto superiore di Sanità che ricorda anche quanto durano le particelle virali: 30 minuti nella carta stampata, 1 giorno nel tessuto e nel legno, 2 giorni nelle banconote, 2 nel vetro e 4 nella plastica e nell’acciaio.

Da qui la raccomandazione a pulire con detergente le superfici prima di disinfettarle, prestando massima attenzione anche all’utilizzo delle mascherine chirurgiche, poiché la presenza di particelle virali infettanti può essere “rilevata fino a 4 giorni dalla contaminazione” nella parte interna. È quanto spiega il rapporto “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza Covid-19”, pubblicato sul portale dell’Istituto. “I dati riportati sono il frutto di evidenze di letteratura scientifica – spiega Paolo D’Ancona, medico epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) – ma vanno declinate in base alle situazioni ambientali, ad esempio i Coronavirus resistono meglio a temperature basse e in ambienti umidi. Il fatto che sopravvivono, inoltre, non significa di per sé che trasmettano la malattia: se ci sono poche particelle virali, infatti, la carica infettante è minore. Purtroppo però non si conosce quale sia la dose minima per infettare, anche perché dipende anche dalle difese immunitarie dei singoli individui. Pertanto, bisogna stare sempre molto attenti”.