Coronavirus, la mappa del contagio in Italia di oggi, 30 marzo 2020

Giorno dopo giorno si aggrava sempre di più il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia: in questo articolo potete trovare una mappa del contagio nel nostro Paese, aggiornata con gli ultimi dati resi disponibili oggi – lunedì 30 marzo 2020 – dalla Protezione civile e dalla singole Regioni.

Questi i dati: sale a 73.880 il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Italia. I guariti salgono a 13.030, mentre il totale di deceduti sale a 10.779. Il numero dei casi totali in Italia sale a 97.689. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 30 marzo 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Per quanto riguarda i dati relativi alle singole Regioni, la più colpita continua a essere di gran lunga la Lombardia, con 41.007 casi totali: 25.392 attualmente positivi, 9.255 guariti e 6.360 morti. Dietro l’Emilia-Romagna, con 13.119 casi totali: 10.535 attualmente positivi, 1.141 guariti e 1.443 morti. Al terzo posto il Veneto, con 8.358 casi totali: 7.251 attualmente positivi, 715 guariti e 392 morti.

Di seguito, la mappa del contagio da Coronavirus in Italia, con colori più intensi nelle Regioni più colpite:

