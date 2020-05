Coronavirus, lunedì tornano le messe: i cori da stadio del prete | VIDEO

“Lunedì si riprende, dobbiamo essere carichi”: inizia così il video, diventato in breve tempo virale sui social, realizzato in una chiesa di Genova e che vede immortalato un prete, il quale lancia cori da stadio insieme ad alcuni fedeli per festeggiare la ripresa delle messe, interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus, a partire dal 18 maggio. Don Roberto Fiscer, questo il nome del prete ultrà, ha deciso di intonare il coro sulle note de L’estate sta finendo dei Righeira. “Di tempo ne è passato, ma siamo ancora qua” canta il sacerdote con un gruppo di fedeli che dai banchi della chiesa rispondono: “E oggi come allora, io prego Maria”. Il video, caricato inizialmente su Tik Tok è stato postato anche sul profilo Facebook del sacerdote, il quale ha sottolineato che si trattava di un video ironico, aggiungendo la frase “Spero non vi scandalizziate”.

