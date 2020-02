Coronavirus in Italia, fine della quarantena per Niccolò. Spallanzani: “Un caso positivo nel Lazio”

Coronavirus Italia ultime notizie: fine della quarantena per Niccolò. Spallanzani: “Un caso positivo nel Lazio”

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Torna a casa oggi, sabato 29 febbraio, Niccolò, il 17enne rimasto bloccato due volte a Wuhan, in Cina, a causa della febbre e rientrato il 15 febbraio con un trasporto dell’Aeronautica militare italiana. Lo studente, mai risultato positivo al test del coronavirus, sarà dimesso dallo Spallanzani dopo il periodo di quarantena di 14 giorni. Intanto, ieri sera è stato annunciato un nuovo caso positivo nel Lazio: si tratta di una donna di Fiumicino rientrata da un viaggio a Bergamo dove era stata per qualche giorno. La conferma arriva dall’istituto Spallanzani. Tutta la famiglia della paziente è stata portata all’ospedale romano “in sorveglianza attiva”.

Il bilancio dell’emergenza coronavirus in Italia conta finora 822 contagi, mentre 21 persone decedute sono risultate positive al test. Per ridurre l’effetto panico e abbassare i toni, le autorità sanitarie hanno deciso che da ora in poi comunicheranno soltanto i casi “clinicamente rilevanti”, ovvero quelli di chi ha sintomi importanti, come si sta facendo negli altri Paesi del mondo. Tutti gli altri positivi entreranno in una lista separata. Sono in tutto 13 le regioni in Italia che hanno almeno un positivo. Ieri l’Oms ha alzato il livello di allerta sull’emergenza Covid-19 a “molto alto”. Il governo in serata ha approvato il decreto legge a sostegno dell’economia nelle aree colpite dal coronavirus.

Qui tutte le ultime notizie sul coronavirus dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul coronavirus in Italia in tempo reale:

Ore 8,28 – Virologa Capua: “Gli Usa attenti al nostro modello”. “Negli Stati Uniti stanno ancora decidendo sul da farsi” sul coronavirus. In un’intervista al Corriere della Sera, la virologa Ilaria Capua sositiene che al Cdc (Center for Diseases Control) di Atlanta, cioè l’organismo governativo che si occupa di monitorare la salute e le malattie, “stanno valutando la situazione con un occhio a quello che è successo in Italia”. Perché gli Stati Uniti, sostiene Capua, stanno diventando il nuovo “laboratorio” per capire che cosa succederà, anche da quelle parti, con l’epidemia del nuovo coronavirus. Capua afferma che “la ricerca americana è una corazzata e arriverà a risultati importanti, anche nel breve periodo” e che in ogni caso “un vaccino non l’avremo prima di un anno o più” e potrebbe anche non servire, precisa la scienziata, “se l’epidemia sarà superata”.

Ore 7,15 – Oggi fine della quarantena per Niccolò. Sarà dimesso oggi dall’Istituto Spallanzani di Roma Niccolò, il 17enne italiano rientrato dalla città di Wuhan il 15 febbraio con un trasporto dell’Aeronautica militare italiana. Il giovane, che si trovava in Cina per un programma di studio all’estero, ha completato il necessario periodo di quarantena. “L’Istituto è felice di poter condividere questa gioia con la famiglia del ragazzo ed i suoi amici”, si legge nel bollettino medico diramato ieri dallo Spallanzani.

Niccolò è risultato sempre negativo al test per la ricerca del nuovo coronavirus. “Niccolò sta benissimo, siamo felicissimi di poterlo riabbracciare. Non è mai stato così bene” hanno detto i genitori che hanno raccontato: “Non si è mai scoraggiato, è sempre stato forte e non si è perso d’animo. Siamo rimasti stupiti che fosse così forte. Non abbiamo mai avuto paura che potersi essersi contagiato, è sempre stato attento”. E hanno aggiunto: “​Niccolò ha detto che tornerà in Cina”.

